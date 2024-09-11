وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية دور المركز في إجراء الأبحاث واستطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات، وإجراء بحوث تتسم بالتميز والجودة في عملية صنع القرارات والسياسات التعليمية، وطرح الحلول العملية لمشكلات التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن وضع الرؤى المستقبلية لتطويره.

ومن جهتها، استعرضت الأستاذة الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز تقريرًا عن إنجازات المركز وأنشطة الخطة الأساسية والاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعرض الخطة الأساسية الاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد تناول الاجتماع التصديق على محضر الإدارة السابق، والنظر فى الموافقة على مقترح تعديل مهام اللجنة العلمية بالمركز بناء على مقترحات مجلس رؤساء الشعب البحثية والأقسام العلمية بالمركز.

كما تناول الاجتماع الموافقة على تدشين مجلة علمية دولية للبحوث الحديثة فى التربية محكمة نصف سنوية تصدر باللغة الإنجليزية.

وخلال الاجتماع، تمت أيضا الموافقة على رعاية السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة المركز على انعقاد المؤتمر السنوى للمركز بعنوان "التعليم الثانوى العام فى مصر؛ التحديات والرؤى المستقبلية "، كما اعتمد مجلس إدارة المركز رؤية ورسالة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على بعض الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة البحثية بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والأستاذة الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والأستاذ الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، والأستاذة الدكتورة جينا الفقى رئيس أكاديمية البحث العلمى، والأستاذة الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمستشار أشرف سيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذة الدكتورة ايمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور خالد عبدالعزيز عطية نائب رئيس معهد التخطيط القومى لشئون البحوث والدراسات العليا نيابة عن رئيس معهد التخطيط القومى، والأستاذة الدكتورة نجلاء محمد البسيونى رئيس قسم التربية بكلية الدراسات الانسانية بنات جامعة الأزهر، والدكتورة رشا حامد رئيس قسم بكلية التربية جامعة عين شمس نيابة عن عميد الكلية.

و من جانب المركز حضر كل من الأستاذ الدكتور أكرم ابراهيم السيد رئيس شعبة بحوث الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين بالمركز، والأستاذ الدكتور محمد غازى رئيس شعبة بحوث السياسات التربوية بالمركز، والأستاذة الدكتورة أمانى محمد طه رئيس شعبة بحوث تطوير المناهج، والأستاذة الدكتورة إيمان زغلول رئيس شعبة المعلومات التربوية بالمركز، والأستاذة الدكتورة عزة جلال نصر رئيس شعبة التخطيط بالمركز، والدكتورة أمانى صلاح محمد رئيس شعبة التعليم الفنى، والأستاذ عز الدين محمد الأمين العام للمركز.