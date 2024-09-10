«الجيزة»: ضبط 100 مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع خطوط السير ورفع تعريفة الركوب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً -

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم ١٢ حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات اسفرت عن ضبط ١٠٠ حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

شملت الحملات شوارع ومحاور ( فيصل ، العشرين ، المطبعه ، الطوابق ، مشعل ، المريوطية ، الهرم ، المنيب ، شبرامنت ، طريق مصر اسيوط ، الكيت كات ، الوراق ، امبابة ، اسفل الطريق الدائري ، العامل الاول ) .

وكلف محافظ الجيزة بإخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقاً للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط كافه المخالفات والتعامل معها .