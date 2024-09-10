الصحة: توفير 32 جهاز أشعة لعدد من المستشفيات خلال شهر يوليو الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 32 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وتوزيعها على المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار التحسين المستمر وتحقيق الجودة ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم حصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بجميع المستشفيات بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، لافتاً إلى صرف 19 جهاز موجات فوق صوتية، و4 أجهزة أشعة سينية C-ARM والتي تستخدم في العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم توفير جهازين تحميض ديجيتال CR، و3 أجهزة أشعة عادية X-RAY، وجهاز أشعة محمول portable flat panel، بجانب صرف 242 من مستلزمات الأشعة من أفلام وأحماض، لافتاً إلى توزيع أجهزة الأشعة على مستشفيات وزارة الصحة، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى المرور على أقسام الأشعة بـ11 مستشفى ومركز أشعة بمحافظات البحيرة، والمنوفية، والغربية، وذلك ضمن المرور الدوري لمراقبة الجودة وللوقوف على مدى الجاهزية الطبية للمنشأة وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات للارتقاء بجودة العمل بها، لافتاً أنه تم ترخيص 112 منشأة طبية تحوز أجهزة أشعة، منهم 60 منشأة حكومية، و52 منشأة طبية غير حكومية.

وقال الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، إنه تم توفير 3 وحدات متنقلة للأشعة المقطعية خلال الشهر نفسه، الأولى بمستشفى رأس غارب التخصصي بمحافظة البحر الأحمر والثانية بشارع الصحة بالعلمين للاصطفاف بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2024، لافتاً إلى أن الوحدة الثالثة تم إطلاقها لتجوب مستشفيات «الزيتون التخصصي، والقاهرة الفاطمية، وبدر الجامعي، والشيخ زايد ال نهيان، ومستشفى النفسية بالعباسية» بمحافظة القاهرة.