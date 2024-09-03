التضامن الاجتماعي تنظم برنامجاً تدريبياً موسعاً حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً موسعاً حول المشروطية الصحية لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمراجعة إنجازات البرنامج بشأن الرعاية الصحية للسيدات المستفيدات من برنامج "تكافل"، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لأطفالهن والتحقق من تطبيق مشروطية التعليم.

وشهد التدريب مشاركة أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وتامر سامي مدير الإدارة العامة للدعم العينى وأميرة محمد مدير الإدارة العامة للدعم النقدى وأماني الحناوي منسق الوزارة لبرنامج تكافل وكرامة.

ويهدف برنامج تدريب المدربين TOT رفع كفاءة مديري الإدارات الاجتماعية بمديرية القاهرة ومديري إدارات الضمان ومديري إدارات المرأة ومديري إدارات الخدمة العامة.

وتناول التدريب التعرف على التحديات في سبيل تحقيق مستهدفات البرنامج المخطط تحقيقها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على المستوى المركزي وعلى مستوى المديريات والإدارات الصحية ، حيث تم استعراض مؤشرات قياس الأداء لمكون المشروطية الصحية، وأهمها نسبة الأسر المستهدفة التي تلقت خدمات الصحة الإنجابية للأمهات، وتلك التي تلقت خدمات رعاية صحية للأطفال تحت سن 6 سنوات.

كما استعرض المشاركون فرص التكامل والاستفادة من الموارد المتاحة في الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة وآليات التعاون للوصول لجميع الأسر المستهدفة خاصة بالمناطق النائية لشمولهم بالخدمات الصحية والاجتماعية.

وتناولت الورشة أهم مؤشرات المسح الصحي للأسر والمتعلقة بصحة الأم والطفل، مع التركيز على أول عامين من حياة الطفل لمنع الأمراض المتعلقة بالنمو والاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية، كما ناقش المشاركون أيضا آليات تحفيز الأسر على الالتزام بالشروط المعلنة للبرنامج، وعرض التجارب الناجحة والمميزة لتعزيز صحة الأمهات والأطفال.

وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة والسكان لرفع معدلات استخدام حزمة من الخدمات الأساسية بين أسر برنامج تكافل أهمها تطعيمات الأطفال لمنع الإصابة بالأمراض المعدية ومتابعة نمو الطفل لاكتشاف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية مثل الهزال، والتقزم، ونقص الوزن، وغيرها، خاصة مع ارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال، كما يركز البرنامج على رعاية الحمل لاكتشاف حالات الحمل الخطر.