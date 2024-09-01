انضمام لاعبى الأهلي والزمالك والنني لمعسكر منتخب مصر.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 08:30 مساءً - شهد معسكرمنتخب مصر مساء اليوم الأحد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك ومعهم محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي لأول مرة ضمن التحضير لمعسكر الفراعنة الحلي استعدادا لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وانضم لمعسكر منتخب مصر ثماني الأهلي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، وثلاثي الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاتة، ومعهم محمد النني.

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن تدريباته خلال معسكره المغلق الذى انطلق منذ الأربعاء الماضي باستاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.

الشناوي وامام الشناوي وامام

بيكهام وخالد صبحي بيكهام وخالد صبحي

حسام حسن والشناوي حسام حسن والشناوي

حسام حسن والنني حسام حسن والنني

كوكا