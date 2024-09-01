"قطار التغيير يجتاح الآثار".. ننفرد بنشر قرارات تغيير قيادات أثرية كبرى بالصعيد

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار 6 قرارات تشكل تغيير عدد من القيادات في مصر الوسطى والعليا

"قطار التغيير يجتاح الصعيد" ننفرد بنشر قرارات تغيير عدد من قيادات السياحة والآثار

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تلك القرارات وتنفرد بنشرها والتي جاءت على النحو التالي

الأقصر

وجاء القرار الأول بتكليف عبد الغفار وجدي بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في الأقصر خلفًا لفتحي ياسين

بني سويف

والقرار الثاني بتكليف محمد إبراهيم محمد بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في بني سويف

مصر الوسطى

والقرار الثالث بتكليف أشرف صبحي رزق بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في مصر الوسطى خلفًا للدكتور عادل عكاشة

المنيا

والقرار الثالث بتكليف أحمد فتحي صديق بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في المنيا بدلًا من الحسن طاهر الذي تم تكليفه بالعمل بمنطقة آثار المنيا الشمالية (القرار الرابع)

أسيوط

وجاء القرار الخامس بتكليف محمد صدقي عبد الصبور بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في أسيوط

الوادي الجديد

محمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال مدير عام الآثار المصرية في الوادي الجديد

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