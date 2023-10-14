نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان اسماء المقبولين بنتيجة مسابقة 30 ألف معلم في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن أسماء المقبولين بنتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية اليوم السبت الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

وكشفت المديرية، إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية المختلفة الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي، لاستيفاء مسوغات التعاقد.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة، أن الإدارات التعليمية ستبدأ من الأحد، إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس.

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.