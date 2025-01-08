مال وأعمال

وزير الاستثمار: إنشاء مراكز لوجستية وشركة لضمان مخاطر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: إنشاء مراكز لوجستية وشركة لضمان مخاطر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار ، أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الإفريقية، مع التركيز على مجالات الزراعة والصناعة والطاقة.

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وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء اليوم، أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية لدعم قطاعات الصناعة المختلفة، مع إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص لتعظيم الكفاءة.

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وأكد أن البنك المركزي المصري المصري يساهم حاليًا في تأسيس شركة لضمان مخاطر التصدير، بهدف دعم المصدرين المصريين في مواجهة تحديات الأسواق الإفريقية.

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وأضاف الوزير أن التعاون مع البنوك يُعد جزءًا أساسيًا من الخطط الحكومية لتسهيل تمويل الشركات المصرية وتوسيع عملياتها في القارة.

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ونوّه عن أهمية تعزيز التمثيل التجاري المصري في إفريقيا لدعم فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

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كما لفت الخطيب إلى أن مصر تستفيد من عضويتها في تجمع “الكوميسا”، الذي يضم 21 دولة في شرق وجنوب إفريقيا، مع التفاوض حاليًا على الاتفاقية الإطارية للتجارة الحرة لدول القارة، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي الإفريقي.

وأكد أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لضمان استدامة العلاقات التجارية مع إفريقيا، بما يحقق التنمية المشتركة ويعزز مكانة مصر كدولة محورية في القارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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