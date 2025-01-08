وزير الاستثمار: إنشاء مراكز لوجستية وشركة لضمان مخاطر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار ، أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الإفريقية، مع التركيز على مجالات الزراعة والصناعة والطاقة.

وأوضح الخطيب خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء اليوم، أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية لدعم قطاعات الصناعة المختلفة، مع إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص لتعظيم الكفاءة.

وأكد أن البنك المركزي المصري المصري يساهم حاليًا في تأسيس شركة لضمان مخاطر التصدير، بهدف دعم المصدرين المصريين في مواجهة تحديات الأسواق الإفريقية.

وأضاف الوزير أن التعاون مع البنوك يُعد جزءًا أساسيًا من الخطط الحكومية لتسهيل تمويل الشركات المصرية وتوسيع عملياتها في القارة.

ونوّه عن أهمية تعزيز التمثيل التجاري المصري في إفريقيا لدعم فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما لفت الخطيب إلى أن مصر تستفيد من عضويتها في تجمع “الكوميسا”، الذي يضم 21 دولة في شرق وجنوب إفريقيا، مع التفاوض حاليًا على الاتفاقية الإطارية للتجارة الحرة لدول القارة، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي الإفريقي.

وأكد أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لضمان استدامة العلاقات التجارية مع إفريقيا، بما يحقق التنمية المشتركة ويعزز مكانة مصر كدولة محورية في القارة.