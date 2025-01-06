وزير المالية: مصر تتسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 02:09 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الجاري .

وأكد وزير المالية خلال حواره ببرنامج ” كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا في خلال يناير لتفعيل الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة في الموعد المحدد.

وفيما يتعلق بالتمويل المقدم من صندوق النقد الدولي، نفى وزير المالية طلب مصر أي زيادة في قيمة القرض البالغ 8 مليارات دولار، موضحًا أن الأولوية الحالية تركز على استكمال تنفيذ البرنامج الإصلاحي وفقًا للخطة المتفق عليها.

وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان استدامة الإصلاحات المالية والنقدية، مع استعدادها لتنفيذ خطة إصلاحية شاملة بعد انتهاء فترة التعاون مع صندوق النقد الدولي.