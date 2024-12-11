رئيس الوزراء: زيارات السيسي إلى دول الشمال تهدف لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، أن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الدنمارك والنرويج وآيسلندا جاءت بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول، بجانب دفع استثماراتها في السوق المصري.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الزيارة ركزت على إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وحث الشركات الدنماركية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بمصر، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأشار مدبولي إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس في النرويج مع كبرى الشركات النرويجية أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعوة الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار النرويجية لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم مصالح البلدين.