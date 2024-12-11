رسميا.. المغرب والسعودية يستضيفان كأس العالم لكرة القدم 2030…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - وكالات – أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، أن السعودية ستنظم كأس العالم للرجال في 2034 فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، القرار بعد مؤتمر غير اعتيادي افتراضي. وتقدم ملف واحد لاستضافة نسخة 2030 وآخر لتنظيم 2034، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.

وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030 “ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة”.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن عن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034، على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف مقدم لاستضافة بطولة العالم.