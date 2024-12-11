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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 1.4 مليون برميل في أسبوع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت 1.4 مليون برميل إلى 422 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 901 ألف برميل.
وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 1.3 مليون برميل.
وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 251 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.
وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.9% في الأسبوع إلى 92.4%.
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وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 5.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 219.7 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 1.7 مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 121.3 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأمريكية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 170 ألف برميل يوميا.
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