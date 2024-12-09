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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - دوت الخليج – أدانت مصر بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا، والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالًا لأراضٍ سورية، ويعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومخالفة صريحة لإتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد انتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.
وطالبت مصر، مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.
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