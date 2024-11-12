نعرض لكم الان تفاصيل خبر أزمة المناخ تكلف الاقتصاد العالمي تريليوني دولار العقد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:19 مساءً - سي إن بي سي_ كلف الطقس المتطرف العالم نحو تريليوني دولار أمريكي خلال العقد الماضي، بحسب تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ Cop29 لخوض معركة متوترة حول التمويل.

من خلال تحليل 4 آلاف حدث مناخي متطرف، بدءاً من الفيضانات المفاجئة التي تجرف المنازل في لمح البصر إلى الجفاف البطيء الذي يدمر المزارع على مدى سنوات، وغير ذلك، فإن الأضرار الاقتصادية بلغت 451 مليار دولار خلال العامين الماضيين وحدهما.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يتجادل فيه زعماء العالم حول المبلغ الذي يتعين على الدول الغنية أن تدفعه لمساعدة الدول الفقيرة على “تنظيف اقتصاداتها”، والتكيف مع عالم أكثر حرارة، والتعامل مع الأضرار الناجمة عن الطقس العنيف على نحو متزايد.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، التي أعدت التقرير، جون دنتون، قوله: “تظهر البيانات من العقد الماضي بشكل قاطع أن تغير المناخ ليس مشكلة مستقبلية فحسب.. إن الخسائر الإنتاجية الكبرى الناجمة عن الأحداث المناخية المتطرفة محسوسة الآن في الاقتصاد الحقيقي بالفعل”.

خلص التقرير إلى اتجاه تصاعدي تدريجي في تكلفة الأحداث المناخية المتطرفة بين عامي 2014 و2023، مع ارتفاع حاد في العام 2017 عندما ضرب موسم الأعاصير النشط أمريكا الشمالية.

وتكبدت الولايات المتحدة أكبر الخسائر الاقتصادية على مدى فترة العشر سنوات، حيث بلغت 935 مليار دولار، تليها الصين بمبلغ 268 مليار دولار والهند بمبلغ 112 مليار دولار.

وجاءت ألمانيا وأستراليا وفرنسا والبرازيل في المراكز العشرة الأولى.

كما أدت الحرائق والمياه والرياح والحرارة إلى محو المزيد والمزيد من الدولارات من الميزانيات العمومية للحكومات مع ازدياد ثراء العالم، واستقرار الناس في مناطق معرضة للكوارث، وتلويث الوقود الأحفوري الكوكب، وفق التقرير.

ووجدت دراسة الشهر الماضي أن انهيار المناخ كان مسؤولاً عن أكثر من نصف حالات الوفاة الناجمة عن الحر والتي بلغت 68 ألف حالة خلال الصيف الأوروبي الحارق في العام 2022، كما ضاعف من فرصة حدوث مستويات شديدة من هطول الأمطار التي ضربت وسط أوروبا في سبتمبر.

وفي بعض الحالات الأخرى، وجد الباحثون تأثيرات خفيفة فقط أو لم يلاحظوا أي رابط مناخي على الإطلاق.

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وقال الخبير الاقتصادي في مجال الكوارث بجامعة فيكتوريا في ويلينغتون، إيلان نوي ، إن أرقام الدراسة تتوافق مع أبحاث سابقة أجراها بنفسه، لكنه حذر من أن البيانات الأساسية لا تعكس الصورة الكاملة.

وأضاف: “التحذير الرئيسي هو أن هذه الأرقام في الواقع تغفل التأثير حيث يكون مهمًا حقًا، في المجتمعات الفقيرة وفي البلدان الضعيفة”

وفي العام الماضي، قدرت دراسة شارك نوي في تأليفها أن تكاليف الطقس المتطرف الناجمة عن انهيار المناخ تبلغ 143 مليار دولار سنويا، ويرجع ذلك في الغالب إلى فقدان الأرواح البشرية، لكن هذه التقديرات كانت محدودة بسبب فجوات البيانات، وخاصة في أفريقيا.

وأضاف نوي: “إن أغلب التأثيرات التي تم حسابها كانت في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تكون قيم الأصول أعلى كثيراً، وحيث يُعَد معدل الوفيات الناجمة عن موجات الحر أكبر كثيراً”.

وتابع “من الواضح أن خسائر المنازل وسبل العيش في مجتمع فقير في البلدان الفقيرة أكثر تدميراً على المدى الأبعد من الخسائر في البلدان الغنية حيث تكون الدولة قادرة وراغبة في المساعدة في التعافي”.

وحثت الغرفة التجارية الدولية زعماء العالم على التحرك بشكل أسرع لتوفير الأموال للدول التي تحتاج إلى المساعدة لخفض التلوث لديها وتطوير الطرق التي يمكنها الصمود في وجه صدمات الطقس العنيف.

وقال دنتون (معد التقرير الجديد): “لا ينبغي لنا أن ننظر إلى تمويل العمل المناخي في العالم النامي باعتباره عملاً من أعمال الكرم من جانب زعماء أغنى اقتصادات العالم. فكل دولار يتم إنفاقه هو في نهاية المطاف استثمار في اقتصاد عالمي أقوى وأكثر مرونة، وهو ما نستفيد منه جميعًا”.