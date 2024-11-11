أسعار الذهب تواصل الهبوط.. الجرام يفقد 50 جنيها وعيار 21…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - محمد أحمد _ تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية 50 جنيهاً للجرام خلال تعاملات اليوم، متأثرة بإنخفاض سعر الأوقية بالبورصة العالمية بفعل صعود الدولار، وعمليات البيع المكثفة، وسط حالة من التفاؤل بشأن سياسات ترامب التوسعية المتوقعة.

وسجل عيار 21 مستوى 3710 جنيهات، في حين خسرت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 24 دولاراً من قيمتها لتسجل مستوى 2660 دولارًا.

وقال، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس واصلت خسائرها الممتدة منذ الأسبوع الماضي، تحت ضغوط البيع، بفعل صعود الدولار لأعلى مستوى له في أربعة أشهر .

ونوه بأن، جرام الذهب عيار 24 سجل مستوي 4240 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3180 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2474 جنيهًا، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 29680 جنيهً.

أضاف، إمبابي، أن الأسواق مازالت حذرة، وهو ما يحد من خسائر الذهب بشكل حاد، بعدما لامست الأوقية 2800 دولار كأعلى مستوى لها على الإطلاق في 31 أكتوبر الماضي، حيث تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية، وتصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري.

ولفت، إمبابي، إلى أن سياسة ترامب الاقتصادية، ستعزز التوترات التجارية العالمية وإحداث اتجاه عالمي لممارسات التجارة التقييدية، الأمر الذي قد يضغط على الأسواق العالمية، و يعزز من قوى الذهب.

وتترقب الأسواق إصدار بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي، ومؤشر أسعار المنتجين، وكذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، بجانب خطابات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤثرين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة