التنمية الصناعية تعلن عن طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتوطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن من المقرر فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من يوم غد السبت 9 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر القادم، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال فرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.

مشيرة إلى أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل أنشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة 48 م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.

ولفتت رئيس التنمية الصناعية أن هذا الطرح يشمل مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، وكذا الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.

وأكدت ناهد يوسف أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه فقط.

هذا وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة.