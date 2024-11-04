نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحذر يسيطر على أسواق المال العالمية وسط ترقب الانتخابات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:19 مساءً - سي ان بي سي _ بدأت الأسواق المالية تعاملات مستهل الأسبوع بحذر، حيث شهدت الأسهم في آسيا أداءً باهتاً، في حين تراجع الدولار قليلاً قبيل أسبوع حافل تتصدره الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المتوقع أن تشهد تنافساً شديداً. كما سيحصل المستثمرون هذا الأسبوع على محفزات تتعلق بالسياسة النقدية العالمية مع قرارات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا ، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك السويد، وبنك النرويج.

كما تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، حيث يتم مراقبة الاجتماع عن كثب للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وشهدت التداولات في آسيا تراجعاً يوم الاثنين في ظل عطلة في اليابان، غير أن مؤشر MSCI الأوسع لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفع بنسبة 0.7%، متعافياً من انخفاضه إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الجمعة الماضي، بحسب .

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

وفقدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعض الزخم، حيث تراجعت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 0.11%، بينما انخفضت عقود ستاندرد آند بورز الآجلة بنسبة 0.14%. وكان الدولار في وضع ضعيف نسبياً، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.0877 دولار، كما قفز الين بنسبة 0.7% ليصل إلى 151.88 ين للدولار.

من المرشح الرئاسي الأقرب للفوز في الانتخابات الأمريكية؟

وأفاد المتعاملون أن التراجع في قيمة الدولار قد يكون مرتبطاً باستطلاع رأي موثوق أظهر تقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المفاجئ بفارق 3 نقاط في ولاية أيوا، وذلك بفضل شعبيتها الكبيرة بين الناخبات.

ومع ذلك، لا تزال كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي قبل انتخابات يوم الثلاثاء، قد لا يُعرف الفائز إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في IG: “في بداية الأسبوع الماضي، كانت احتمالات فوز الجمهوريين تُقدر بنحو 48%، وقد تراجعت هذا الصباح إلى نحو 36% وفقاً لمنصة Polymarket. وقد أحرز الديمقراطيون تقدماً واضحاً في تضييق الفجوة”.

قال المحللون إنه نتيجة لذلك، بدأ زخم تداولات الدولار المرتبطة بترامب يتلاشى من السوق. ويرى المحللون أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، وخفض الضرائب، والرسوم الجمركية قد ترفع الضغوط التضخمية وعوائد السندات والدولار، بينما يُنظر إلى هاريس كمرشحة لاستمرارية السياسات الحالية.

وبسبب عطلة اليابان، أُغلِقت التداولات النقدية لسندات الخزانة الأمريكية في آسيا، لكن العقود الآجلة شهدت ارتفاعاً بمقدار 10 نقاط.

أداء إيجابي للأسهم الصينية

إلى جانب الانتخابات الأمريكية ستكون اجتماعات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بؤرة اهتمام المستثمرين. وبدأت الأسهم الصينية تداولاتها بشكل إيجابي يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر CSI300 للأسهم القيادية بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.04%. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%.

وذكرت أن الصين تدرس الموافقة على إصدار أكثر من 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) من الديون الإضافية خلال السنوات القليلة المقبلة لإنعاش اقتصادها الهش، ويُتوقع تعزيز هذا الحزمة المالية في حال فوز ترامب بالانتخابات.

وقالت ليا فاهي، كبيرة الاقتصاديين في شؤون الصين لدى”كابيتال إيكونوميكس”، إن “معالجة ديون الحكومات المحلية أمر جيد للاستقرار المالي، ولكنه يركز في الأساس على تحويل الديون إلى ميزانية الحكومة المركزية، وبالتالي لن يكون له تأثير كبير على الطلب”.

وأضافت أن “الأمر نفسه ينطبق على خطط ضخ رأس المال في البنوك الكبرى المملوكة للدولة، مما يعني أن أي اقتراض إضافي يُقر لهذه السياسات لن يحقق دفعة مالية كبيرة”.

أسعار الفائدة الأمريكية

ومن بين الاجتماعات المرتقبة للبنوك المركزية هذا الأسبوع، يتصدر الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقع السوق خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وقال محللون لدى ANZ: “استناداً إلى البيانات الحالية، لا نرى مبرراً للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة للتسرع في خفض الفائدة، كما أن الانتخابات وعدم اليقين بشأن المسار المالي المستقبلي يدعمان الحجج المؤيدة لتوخي الحذر في إعادة ضبط السياسة النقدية”.

من المتوقع أيضاً أن يخفض بنك إنجلترا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، لكن قراره تعقد بعد موجة بيع حادة في السندات الحكومية عقب إعلان ميزانية الحكومة العمالية الأسبوع الماضي، ما أثر أيضاً على الجنيه الإسترليني.

وارتفع الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.2971 دولاراً، مدعوماً بضعف الدولار، بعد أن تراجع بنسبة 0.3% الأسبوع الماضي.