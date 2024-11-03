مال وأعمال

الصين تخفف قواعد الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تخفف قواعد الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - وكالات – وضعت الصين قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، ووسعت معايير الأهلية وتسهيل المتطلبات المالية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

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وقالت وزارة التجارة في بيان إنه بموجب اللوائح الجديدة، ستسمح الصين للأفراد الأجانب بالاستثمار بشكل استراتيجي في الشركات المدرجة.

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وخُفضت عتبة الأصول للمستثمرين الأجانب غير المسيطرين، حيث تتطلب الآن 50 مليون دولار بدلاً من 100 مليون دولار.

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وجاء في البيان أن الدولة ستضيف أيضاً عرض المناقصة كوسيلة استثمار معتمدة، إلى جانب الاكتتابات الخاصة واتفاقيات نقل الأسهم.

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وفق وكالة “شينخوا” الرسمية الصينية، تسمح القواعد المنقحة، للأفراد الأجانب الطبيعيين بالاستثمار الاستراتيجي في الشركات المدرجة، بعد أن كان الاستثمار مقصوراً سابقاً على الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو المنظمات الأجنبية فقط.

ولتشجيع الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأمد، حدّدت القواعد الجديدة فترة حظر لا تقل عن 12 شهراً على الأسهم المكتسبة، مقارنة بالحد الأدنى السابق البالغ 3 سنوات.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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