كجوك: إلغاء أعباء ضريبية عن المشروعات الصغيرة واستبدالها…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك ، وزير المالية، أن مصر تعمل على تطوير نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، بهدف دعم الشباب الذين يسعون لتوسيع مشاريعهم والاستفادة من إمكانيات الدولة المختلفة، بما في ذلك التمويل والدعم.

وأوضح كجوك أن الوزارة أنشأت آلية متكاملة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى النظام الضريبي بشكل سريع ومبسط، مع توضيح حجم الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحققها هذه المشروعات، خاصة تلك التي لا تتجاوز أرباحها 15 مليون جنيه.

وأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي السابق كان يتطلب العديد من الأعباء، مثل ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية ورسم التنمية، والتي تم إلغاؤها للمشروعات التي لا تتجاوز الأرباح المذكورة، مما كان يمثل عبئاً إضافياً عليها.

وأكد أن الضريبة التجارية والصناعية ستظل موجودة، لكنها أصبحت أكثر بساطة، حيث تم استبدال النسبة السابقة البالغة 22.5% بنظام ضريبي قطعي، يتيح لأصحاب المشروعات دفع مبلغ محدد لكل شريحة، مما يسهل عليهم معرفة التزاماتهم الضريبية ويخفف من أي خلافات محتملة مع مصلحة الضرائب بشأن الإيرادات والمصروفات.