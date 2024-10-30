مال وأعمال

طيران الرياض تطلب شراء 60 طائرة إيرباص إيه 321

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طيران الرياض تطلب شراء 60 طائرة إيرباص إيه 321 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - _ أكدت مصادر في قطاع الطيران السعودي، اليوم الأربعاء، أن شركة طيران الرياض السعودية الجديدة طلبت شراء 60 طائرة من طراز إيرباص إيه321، فيما أحجمت الشركتان عن التعليق.

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وفي يونيو الماضي، أكد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض، أن جداول استلام الطائرات من “بوينج” مستمرة دون تغيير.

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وأضاف بوقديدة، في مقابلة مع “العربية Business” أن الشركة ستبدأ العمل في صيف 2025 كما كان مخططاً في السابق.

وتابع: لدينا التزامات كاملة بتسلم 72 طائرة من طراز 787 – 9 ونتطلع لتسلمها اعتباراً من العام المقبل وحتى عام 2029، وسنعمل مع “بوينغ” والرئيس الجديد بشكل وثيق، لنتأكد من أن خططنا على الطريق الصحيح.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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