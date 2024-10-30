طيران الرياض تطلب شراء 60 طائرة إيرباص إيه 321

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - _ أكدت مصادر في قطاع الطيران السعودي، اليوم الأربعاء، أن شركة طيران الرياض السعودية الجديدة طلبت شراء 60 طائرة من طراز إيرباص إيه321، فيما أحجمت الشركتان عن التعليق.

وفي يونيو الماضي، أكد آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض، أن جداول استلام الطائرات من “بوينج” مستمرة دون تغيير.

وأضاف بوقديدة، في مقابلة مع “العربية Business” أن الشركة ستبدأ العمل في صيف 2025 كما كان مخططاً في السابق.

وتابع: لدينا التزامات كاملة بتسلم 72 طائرة من طراز 787 – 9 ونتطلع لتسلمها اعتباراً من العام المقبل وحتى عام 2029، وسنعمل مع “بوينغ” والرئيس الجديد بشكل وثيق، لنتأكد من أن خططنا على الطريق الصحيح.