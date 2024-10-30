عاجل.. رئيس الوزراء: ندرس بعض إجراءات الحماية الاجتماعية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تدرس حالياً الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بعد سلسلة من القرارات الأخيرة التي شملت زيادة الرواتب والمعاشات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة تنظر بجدية إلى دعم الجوانب المختلفة من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي، مشيراً إلى أن كافة الخيارات قيد البحث لضمان تحقيق الدعم اللازم للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أنه فور الانتهاء من دراسة هذه الإجراءات ووضع تصور شامل لها، ستعلن الحكومة عن الخطط المرتقبة لتعزيز الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة للجميع.