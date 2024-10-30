عاجل.. رئيس الوزراء: قرار بعدم المساس بأي مبنى ذو قيمة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التزام الدولة الكامل بالحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمصر، في تعليقه على قضية مقابر الإمام الشافعي.

وأوضح مدبولي أن هذه المنطقة ذات قيمة تتجاوز كونها مجرد مقابر، فهي تضم مواقع أثرية مسجلة وأخرى تعتبر مباني تراثية ذات قيمة تاريخية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كل ما يمثل جزءاً من هوية مصر الثقافية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنه فور حدوث مشكلة تتعلق بهذه المواقع، تم توجيه كافة الوزارات المعنية لوقف أي تجاوزات على الفور، وإعادة التأكيد على ضرورة احترام المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك بحزم لمعالجة أي سوء فهم أو تجاوز قد يحدث، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صون هذا التراث الذي يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية.

وأضاف أن الحكومة ستستمر في اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على المواقع التراثية، وأن أي أخطاء أو تجاوزات لن تتكرر في المستقبل، بما يعكس التزام الدولة بحماية تاريخها وإرثها الحضاري.