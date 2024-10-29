وزير قطاع الأعمال يبحث مع سكاتك مستجدات مشروع المحطة الشمسية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة.

وتم عقد اجتماع بحضور محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “سكاتك” النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمناقشة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجا وات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعية.

رحب المهندس محمد شيمي بالسفيرة والوفد المرافق لها، مؤكدا عمق وتميز العلاقات بين مصر والنرويج، والتطلع لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات النرويجية.

أكد شيمي أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية والاستدامة والبيئة النظيفة، وبما يمكن الشركة من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم بتصدير 50% من إنتاجها إلى الخارج غالبيته إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت السفيرة هيلدا كليمتسدال العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة، والحرص على توسيع أوجه التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرة إلى اهتمام الشركات النرويجية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.