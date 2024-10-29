مال وأعمال

الخطيب يبحث تعزيز استثمارات بروكتر آند جامبل في مصر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب يبحث تعزيز استثمارات بروكتر آند جامبل في مصر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - محمد أحمد .. ناقش المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع كريم ياسين، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل – مصر، الخطط الاستثمارية للشركة في مصر، و فرص تعزيز صادراتها إلى الأسواق العالمية في المرحلة المقبلة.

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وأكد الخطيب علي التزام الوزارة بدعم الشركة في مساعيها للتوسع وزيادة مساهمتها بالسوق المصرية ، والتي تعد مركز رئيسي للإنتاج والتصدير للشركة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وأوضح الوزير، أن مصر ساهمت في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل إنخفاض تكاليف ممارسة الأعمال، وتأهيل العمالة ، والأجور التنافسية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بدخول المنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

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وأوضح أن الوزارة تعمل على إصلاحات تجارية جديدة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، مما سيسهم في تسهيل عمل الشركات الاستثمارية في البلاد.

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من جانبه، أكد كريم ياسين علي التزام شركة بروكتر آند جامبل بتعزيز وجودها وتوسيع استثماراتها في السوق المصري الذي يعد محورًا رئيسيًا لعملياتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 40 عامًا وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة، مع خطط لدراسة توسيع نطاق صادراتها لتشمل أسواقًا جديدة، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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