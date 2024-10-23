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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دوت الخليج ترصد دعم السلع التموينية في مصر خلال 10 سنوات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - يارا الجنايني _ شهد دعم الحكومة للسلع التموينية في مصر زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي الدعم 134.2 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025، وفقًا لاحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
في العام المالي 2015-2016، بلغ الدعم 37.8 مليار جنيه، مسجلًا زيادة نسبتها 19.6%، مقارنة بالعام السابق. وفي العام التالي، ارتفع الدعم إلى 41.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8.9%.
استمر هذا الاتجاه التصاعدي في السنوات اللاحقة، حيث قفز الدعم إلى 63.1 مليار جنيه في 2017-2018، مع زيادة ملحوظة بلغت 53.4%.
في عام 2018-2019، سجل الدعم 86.2 مليار جنيه، بزيادة 36.5%، ليصل في العام التالي إلى 89 مليار جنيه، مع زيادة متواضعة قدرها 3.2%.
على الرغم من التراجع الطفيف الذي شهدته الميزانية في 2020-2021، حيث بلغ الدعم 84.5 مليار جنيه، إلا أن الأرقام عادت للتحسن، حيث بلغ الدعم 87.2 مليار جنيه في 2021-2022، بزيادة 3.2%، وتبعه دعم قدره 90 مليار جنيه في 2022-2023، مع زيادة قدرها 3%.
وفي العام المالي 2023-2024، ارتفع الدعم بشكل كبير إلى 127.7 مليار جنيه، مع زيادة تصل إلى 41.8%. وفي 2024-2025، استمر الدعم في الارتفاع ليصل إلى 134.2 مليار جنيه، محققًا زيادة بنسبة 5%.
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