رئيس الوزراء: تجاوزنا أزمة نقص الأدوية بنسبة 95%

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تجاوزت أزمة نقص الأدوية بنسبة 95% دون مبالغة.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن الحكومة ناقشت بحضور نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورؤساء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء.

وتابع: أن مصر عادت إلى وضع ما قبل أزمة نقص الأدوية، وأصبح الآن من الطبيعي حدوث نقص في نوع معين أو اثنين كما كان يحدث قبل الأزمة.