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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الانتهاء من قانون لإنشاء مناطق المال والأعمال بمصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة ناقشت خلال الأسبوع الجاري قانون لإنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، على غرار جميع الدول المتقدمة أو الناشئة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الأسبوعي المنعقد في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من هذا القانون، متابعًا:” أننا نحرص على الانتهاء منه قبل ختام 2024 وتقديمه إلى البرلمان”.
وتابع: أن القانون يهدف إلى خلق آليات مرنة في مناطق محددة جغرافيًا، لاستقطاب جميع الشركات العالمية الكبرى لفتح مقراتها ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية في هذه المناطق.
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