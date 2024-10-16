14.4% نموًا في نشاط الاتصالات و9.9% للسياحة بالعام المالي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4% خلال العام المالي 2023/2024.

وأضافت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن قطاع السياحة المتمثل في المطاعم والفنادق سجل نموًا بمعدل 9.9% خلال العام المالي الماضي، و6.1% لتجارة الجملة والتجزئة.

وتابعت: أن قطاع التشييد والبناء ارتفع بنسبة 5.7% خلال العام المالي 2023/2024، و5.6% للخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، و3.8% للقطاع الزراعي.