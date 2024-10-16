مال وأعمال

14.4% نموًا في نشاط الاتصالات و9.9% للسياحة بالعام المالي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 14.4% نموًا في نشاط الاتصالات و9.9% للسياحة بالعام المالي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4% خلال العام المالي 2023/2024.

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وأضافت المشاط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن قطاع السياحة المتمثل في المطاعم والفنادق سجل نموًا بمعدل 9.9% خلال العام المالي الماضي، و6.1% لتجارة الجملة والتجزئة.

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وتابعت: أن قطاع التشييد والبناء ارتفع بنسبة 5.7% خلال العام المالي 2023/2024، و5.6% للخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، و3.8% للقطاع الزراعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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