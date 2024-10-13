شريف الصياد: مطالب بتوافر إمكانية شراء المنتجات من المنصة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:17 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة، إن المنصة الرقمية الصناعية لم تغير مسار الخريطة الاستثمارية في مصر حاليًا، ولكنها توفر قاعدة البيانات اللازمة للمستثمر الصناعي، فالمنصة توفر جزء من المعلومات للمصنعين.

أضاف الصياد، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن مصر تواجه مشكلة عدم معرفة كل شركة صناعية بالأخرى، موضحًا أنه يجب أن يطرح كل صاحب مصنع منتجاته على المنصة، حتي يستفيد الجميع، ولا يتم استيراد منتج من الخارج.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، أن المنصة تعاني من تحدي عدم تحديث البيانات المعلوماتية، ما سيساهم في فقد الثقة لدى المستثمرين على الفور، فينبغي على القائمين بالمنصة تحديث المعلومات بشكل دوري.

وحول تقييم أداء المنصة، أوضح الصياد، أنه من الصعب تقيمها حاليًا، لأنها لم تعمل بشكل نهائي، ولكن تعد في مراحل التجارب، واصفًا الفكرة بأنها ممتازة، ولكن ينبغي تحديث المعلومات، فلا بد من إجراء مسح كامل لجميع المنتجين، حتى يتم توافرها.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو، إلى أن المنصة تعد أداة لمعرفة ماذا يعمل المصنعون الآخرون، بعدما يتم المسح الكامل لجميع المنتجات من خلالها، وتعديل قاعدة البيانات والمعلومات لديها.

ولفت الصياد، إلى أنه ينبغي توسيع خدمات المنصة الرقمية الصناعية، بطرح إمكانية شراء المنتجات الصناعية بعد عرضها على المنصة للعملاء، مثلما يحدث في منصة علي بابا المتواجدة في الصين، وهي تعد الخطوة المستقبلية للمنصة الرقمية الصناعية.

وبين رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المنصة تلبي احتياجات قطاع الصناعات الهندسية، مشيرًا إلى أن المعلومات القديمة وغير المحددة، وعدم توافر المنتجات، تعتبر تحديات تواجه منصة مصر الصناعية.