مال وأعمال

توقف نحو 24% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقف نحو 24% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 28 سبتمبر 2024 05:14 مساءً - وكالات _ قالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية أمس الجمعة، إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و18 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة توقف بسبب العاصفة هيلين.

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وتراجعت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عند 511 ألف برميل يوم الأربعاء.

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وقالت الهيئة إن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميا من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من مياه الخليج.

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وقالت الهيئة التنظيمية البحرية إن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها اعتبارا من أمس الجمعة، وهو ما يمثل نحو 2.4 بالمئة من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلا عن تقارير من المنتجين.

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بدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري يوم الثلاثاء، مع تحرك العاصفة هيلين عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وقالت شركة شيفرون أمس الجمعة إنها بدأت إعادة نشر العاملين واستعادة الإنتاج في المنصات التي تديرها الشركة في أعقاب مرور العاصفة.

وأظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط المحلي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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