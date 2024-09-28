انت الأن تتابع خبر تراجع سعر الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر تراجعا في الأسعار في التعاملات الصباحية، وذلك بعد الارتفاع الذي أغلقت عليه تعاملات الأمس، حيث يشهد المعدن الأصفر تذبذب بين الارتفاع والتراجع، ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3590 جنيهًا للبيع، و3570 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر في محلات الذهب والصاغة، ليتعرف الراغب في الشراء على السعر، وذلك في إطار التقارير الخدمية التي يقدمها الموقع لزواره.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 4080 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 4102.75 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3570 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3590 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 3060 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 3077.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2380 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2393.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 2040 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 2051.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للشراء: 1530 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر للبيع: 1538.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر