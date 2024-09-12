مال وأعمال

الحفني يبحث مع رئيس الإدارة العامة للطيران الكويتي تعزيز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحفني يبحث مع رئيس الإدارة العامة للطيران الكويتي تعزيز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:11 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور سامح الحفني ، وزير الطيران المدني  ، الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

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وأشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها جولة المفاوضات الثنائية التي عقدت بين كلٍ من سلطة الطيران المدني المصري ونظيرتها الكويتية؛ في إطار دعم توجهات حكومة البلدين ، لدفع مزيد من آفاق التعاون والتكامل الإقتصادي المشترك بينهما، بما يصبو بشكل فعال لصالح الناقلات الجوية المصرية والكويتية ويحقق مزيد من الخدمات المرجوة للمسافرين.

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وخلال اللقاء، رحب وزير الطيران المدني برئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي والوفد المرافق له؛ مشيرًا إلى أهمية عقد تلك المباحثات المشتركة لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يلبي متطلبات نمو الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي المصري.

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وأشاد الخفني بما أسفرت عنه تلك المفاوضات الثنائية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتحديث الممارسات التشغيلية بين مصر والكويت في مجال الطيران المدني.

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ومن جانبه؛ أعرب الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح ، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت ، عن تقديره لوزير الطيران المدني على حفاوة الإستقبال، مشيدًا بالنتائج الإيجابية والفعالة التي أسفر عنها الاجتماع بين الجانبين المصري والكويتي؛ بما يحقق الفائدة المرجوة  لكل منهما؛ متمنيًا مزيد من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين في مجال الطيران المدني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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