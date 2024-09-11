مدبولي: حزمة التسيرات الضريبية تلبية لمطالب القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حزمة التسيرات والتسهيلات الضريبية جاءت تلبية لمطالب القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم رصد العديد من الشكاوى من أسلوب تطبيق الضرائب في مصر، وهناك ما يطلق عليه، “التقدير الجزافي” والمتأخرات المتراكمة”.

وأكد أنه على مدار الشهر القادم سيكون هناك شرحًا أكثر تفصليًا لجميع الخطوات التي سيتمم اتخاذها، موضحًا أن بعض هذه الخطوات تحتاج إلى تعديلات تشريعية ولكن أغلبها ستخرج في صورة قرارات من مجلس الوزراء، أو وزارة المالية.