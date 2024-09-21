عاجل:- حبس صلاح الدين التيجاني 4 أيام بتهمة التحرش بسيدة عن طريق رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي

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أحمد جودة - القاهرة - أمرت نيابة شمال الجيزة اليوم السبت بحبس صلاح الدين التيجاني 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بسيدة تدعى «خديجة» عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تأتي هذه التطورات بعد تحقيقات موسعة حول الشكاوى المقدمة من المدعية وأسرتها بشأن تصرفات التيجاني، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية.

المعاينة والتحفظ على الأدلة

أجرت النيابة العامة معاينة لمقر الزاوية التيجانية بمنطقة إمبابة، الذي يتخذه التيجاني مقرًا له.

تبين من خلال المعاينة أن المقر يقع وسط حديقة تحتوي على جامع صغير، ويقع في شارع يسمى «العباس التيجاني».

وخلال المعاينة تم التحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان لتفريغها وتحليل محتوياتها لاستخدامها كأدلة خلال سير التحقيقات.

كما شهدت مقر النيابة حضور سيارتين محملتين بمتعلقات التيجاني إلى مجمع محاكم شارع السودان، بناءً على طلب وكيل النيابة العامة لتوثيقها وتدوينها في محضر التحقيقات.

تصريحات صلاح الدين التيجاني

وصل التيجاني إلى سرايا النيابة تحت حراسة أمنية مشددة، بحضور عدد من المصورين الصحفيين.

وخلال التحقيقات، نفى التيجاني جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى عدم وجود أي دليل يثبت الاتهامات التي تروجها المدعية «خديجة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفها بأنها تعاني من اضطرابات عقلية، متسائلًا عن سبب ظهور هذه الاتهامات في هذا التوقيت.

وأكد التيجاني خلال أقواله أمام النيابة أنه ينتمي إلى الطريقة التيجانية عبر «أحمد التيجاني» وهو أحد أبناء الطريقة، لكنه نفى اهتمامه بالصراعات الداخلية في الطريقة أو من يتولى مشيختها.

ردود الأفعال وحملات الدعم

شهدت الأيام الماضية حملة دعم من شخصيات فنية وثقافية لصلاح الدين التيجاني، حيث تداولوا صورًا له تعبر عن تضامنهم معه.

ومع ذلك، لم يظهر أي من هؤلاء المؤيدين أمام مجمع المحاكم حيث تجرى التحقيقات.

في المقابل، أصرت المدعية «خديجة» على اتهاماتها، مشيرة إلى أن التيجاني قد أرسل لها صورًا خادشة للحياء.

موقف وزارة الداخلية

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أن التيجاني قد تقدم ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ضد السيدة «خديجة» ووالدها بتهمة التشهير والإساءة لسمعته.

كما نفت الوزارة أن يكون التيجاني منتميًا للطريقة التيجانية الصوفية، وأشارت إلى أن مسؤولي الطريقة أكدوا فصله منها في وقت سابق.

وأضافت وزارة الداخلية أنها تتابع القضية وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتهام التيجاني بالتحرش، وأكدت أن المدعية لم تتقدم ببلاغ رسمي في هذا الشأن.