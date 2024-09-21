نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم السبت 21 سبتمبر 2024: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية في مختلف مناطق الجمهورية بدءًا من غدٍ السبت، 21 سبتمبر 2024.

ويتوقع أن تتراجع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع ليالٍ قد تكون باردة في بعض المناطق خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية

تتوقع الهيئة أن يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة، ما قد يوفر أجواء أكثر لطفًا ورطوبة على معظم أنحاء الجمهورية.

سيكون الطقس حارًا نهارًا على شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، لكنه سيصبح أكثر اعتدالًا مع حلول الليل.

ويقدر الانخفاض في درجات الحرارة بمتوسط يصل إلى 4 درجات مئوية في العديد من المناطق.

الشبورة المائية وتحذيرات للسائقين

واستنادًا إلى خرائط الطقس، حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة على تلك الطرق لتجنب الحوادث الناجمة عن انخفاض الرؤية.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري فرصًا لسقوط الأمطار يومي الأحد والإثنين المقبلين.

تشير خرائط الطقس إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

يتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار بشكل متفرق على فترات زمنية خلال اليوم، خصوصًا في المناطق القريبة من البحر المتوسط، ما قد يساهم في خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في تلك المناطق.

حالة البحرين: المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر:

البحر المتوسط:

حالة البحر : معتدلة.

: معتدلة. ارتفاع الأمواج : يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

: يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر. اتجاه الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

: شمالية غربية إلى شمالية شرقية. هذا يعني أن البحر المتوسط سيكون ملائمًا نسبيًا للأنشطة البحرية، مع ضرورة أخذ الحذر من بعض الاضطرابات البسيطة في حالة ارتفاع الأمواج.

البحر الأحمر:

حالة البحر : تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة.

: تتراوح بين معتدلة إلى مضطربة. ارتفاع الأمواج : يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر.

: يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر. اتجاه الرياح : شمالية غربية.

: شمالية غربية. ومن هنا، ينبغي على من يخطط للقيام بأنشطة بحرية في البحر الأحمر أن يأخذ في اعتباره احتمالية تزايد اضطراب الأمواج.

تحذيرات الأرصاد الجوية

أصدرت الأرصاد تحذيرات متعددة خلال الأيام الماضية بشأن نهاية الصيف وبداية الخريف، حيث تتوقع اضطرابات جوية سريعة وغير متوقعة.

ويشمل ذلك تزايد فرص تساقط الأمطار التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

كما أشارت الهيئة إلى ضرورة الاستعداد للتغيرات الجوية المقبلة، خاصة مع التحولات المفاجئة في درجات الحرارة.

توصيات لمواجهة التقلبات الجوية

توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه التقلبات الجوية المتوقعة، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الساحلية أو القريبة من الأودية.

ينصح أيضًا بمتابعة التحديثات اليومية من الجهات الرسمية لتجنب أي مخاطر ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مثل الأمطار الغزيرة أو السيول المفاجئة.

التوقعات للأسبوع المقبل

مع انتهاء فصل الصيف وبدء دخول فصل الخريف، من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات سريعة في حالة الطقس.

وتنبأت الهيئة بأن يستمر نشاط الرياح خلال ساعات الليل، ما يسهم في تحسن الطقس ليلًا ويجعل الأجواء أكثر اعتدالًا وراحة، خاصة في المناطق الشمالية.

كما أن السحب المنخفضة ستستمر في التكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مما يزيد من احتمالات سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة خلال الأسبوع المقبل.

يُنصح الجميع بالاستعداد لتلك التغيرات واتباع الإرشادات الرسمية للحفاظ على السلامة العامة.