سويلم: تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة تتضمن تأهيل المنشآت المائية والكباري طبقا للحاجة

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية الاستفادة من فترة أقصى الإحتياجات المائية لموسم العام الحالى والعام السابق فى تحديد النقاط الساخنة المتبقيه التى تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة.

و وجه الدكتور سويلم بدراسة وتحديد أولويات المواقع التى سيتم دراستها بشكل مفصل لتنفيذ أعمال تأهيل متكاملة بها مثل زمام ترعة الإسماعيلية وترعة السويس وترعة وادى النقرة بأسوان وشبكة الترع بغرب الدلتا، بحيث تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقًا للحاجة، مع القيام بعمل دراسة مفصلة للري الحديث وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالاضافة إلى توريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات ونوعية المياه طبقا لخطة الوزارة لمتابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.