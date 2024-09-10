نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مع ويذرفورد تطبيق التحول الرقمي بالقطاع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:15 صباحاً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوى ، وزير البترول والثروة المعدنية ، مع وفد من شركة ويذرفورد العالمية ، ضم المهندس محمد بالجاسم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمهندس محمد التونسى المدير الإقليمى وأسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمى، استمراراً لخطة التوسع في تطبيق التحول الرقمى بقطاع البترول.

وتناول اللقاء سبل دعم وتنمية التعاون بين قطاع البترول والشركة الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات والحلول الرقمية والتكنولوجيا للحفر والإنتاج من آبار البترول والغاز.

وتابع وزير البترول مع وفد شركة ويذرفورد مجريات تطبيق مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز (حقول البترول الرقمية) ، في مواقع إنتاج شركة خالدة للبترول بصحراء مصر الغربية والذى يتبنى ادخال احدث التقنيات الرقمية في 100 بئر من اجل القياس والمتابعة وتحليل بيانات الإنتاج بشكل لحظى ، بما يسمح بإدارة وتشغيل أكثر كفاءة لآبار الإنتاج و استدامة واستمرارية الإنتاجية وتعزيز السلامة والتشغيل الآمن للآبار .

وقد جرى الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت اعمال ربط 30 بئر على المنظومة الرقمية الجديدة . فيما تستهدف المرحلة التالية العمل على 70 بئرًا اضافياً بحلول عام 2025.

كما تعمل الشركة أيضًا على تجهيز صهاريج التخزين بأنظمة قياس رقمية متطورة.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوى ، وزير البترول ، خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على التعاون مع الشركاء العالميين في مجال الخدمات والتكنولوجيا لصناعة البترول ، بما يعزز من استخدامها في تطوير وتنمية الإنتاج البترولى ورفع معدلاته والتغلب على التحديات .

وأشار بدوي إلى أن دعم القطاع ومساندته لجهود توفيرأحدث التكنولوجيات التي تساعد على زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطبيقها ، ودعمه لتنمية التعاون البناء والتكامل بين شركات التشغيل والإنتاج وشركات الخدمات والتكنولوجيا .

وأضاف الوزير أنه تم البدء في طرح فرص استثمارية جديدة في مجالات البحث والاستشكاف والإنتاج ، من خلال المزايدة التي تم طرحها مؤخراً والمناطق المطروحة على بوابة مصر الرقمية EUG كأحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم وزيادة الأنشطة اللازمة لرفع معدلات الإنتاج.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد بالجاسم ، نائب رئيس ويذرفورد ، أن الشركة مهتمة بالتوسع في مصر ، حيث قامت خلال العامين الماضيين بمضاعفة حجم اعمالها ، وتتطلع لمضاعفتها مرة أخرى في غضون السنوات المقبلة .

وقال الجاسم إن الشركة تعمل في مشروعاتها الحالية بالتنسيق مع هيئة البترول ، وإنها منفتحة على تطويع خبراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة في مجال إدارة الآبار البترولية لصالح اهداف وخطط زيادة الإنتاج في مصر بهدف تعظيم المشاركة في نجاح قطاع البترول، كما تتطلع للمشاركة في اكثر من مجال منها تعزيز دور مصر كمركز اقليمى للطاقة.

وحضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل ، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ، والمهندس يس محمد ، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني .