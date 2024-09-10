وزير التموين يبحث مع بنك أبو ظبي الأول توفير الفرص…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 07:15 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب البنك حضر محمد جلال الدين – المدير العام رئيس قطاع الأسواق المالية، ومصطفى فهمي مدير تنفيذي رئيس مبيعات الأسواق العالمية، وتامر الجوهري – رئيس قطاع الخدمات المصرفية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتوفير التمويل اللازم والفرص الاستثمارية المرتبطة كذلك بقطاع الصناعات الغذائية.

وأشار فاروق إلى ضرورة تعزيز التعاون مع كل الجهات المعنية في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، مؤكدًا ضرورة خلق أوجه جديدة للعمل المشترك مع المؤسسات المالية والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي سياق متصل اطلع وزير التموين على العروض البنكية والفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من قبل بنك أبو ظبي الأول مصر، وأوجه التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء السلع الأساسية والعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك البورصة السلعية.

ومن جانبه أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، تطلعه تعزيز التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز مشروعات تحقيق الأمن الغذائي، وتمويل مشروعات الوزارة المختلفة، الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة.