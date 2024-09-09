اليونان تعتزم فرض ضريبة على زوار جزيرتين للحد من عدد السياح…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج_ تعتزم اليونان فرض ضريبة 20 يورو على الزوار القادمين إلى جزيرتي سانتوريني وميكونوس ، من خلال سفن سياحية في ذروة موسم الصيف، كمحاولة تهدف للحد من وصول أعداد من السائحين أكثر من اللازم، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد الثامن من سبتمبر.

ويعد قطاع السياحة المحرك الرئيسي لاقتصاد اليونان، الذي لا يزال يتعافى من أزمة مدتها 10 سنوات، وأدت إلى انكماش ناتجها المحلي بنحو الربع.

ومع ذلك، صارت بعض الوجهات الأكثر تفضيلاً للسياح، ومنها جزيرة سانتوريني التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة، عرضة لأضرار شديدة بسبب زيادة مفرطة في عدد السائحين، بحسب وكالة .

وبعد يوم من تحديد سياساته الاقتصادية الرئيسية لعام 2025، ذكر ميتسوتاكيس، عبر مؤتمر صحفي، أن ارتفاع عدد السائحين بأكثر من اللازم لا يمثل مشكلة سوى في عدد قليل من الوجهات.

وقال: “ليس لدى اليونان مشكلة هيكلية فيما يتعلق بالزيادة المفرطة في عدد السائحين… بعض وجهاتها تشهد مشكلة كبيرة خلال أسابيع أو أشهر معينة من العام، وهو ما نحتاج إلى التعامل معه”.

وأعلن فرض الضريبة، مضيفاً: “أثقلت الرحلات البحرية كاهل سانتوريني وميكونوس، ولهذا السبب نمضي قدما في تدخلاتنا”.

ووصلت عائدات قطاع السياحة في اليونان إلى نحو 20 مليار يورو خلال عام 2023 بفضل وصول عدد السياح الزائرين لها إلى نحو 31 مليون سائح في ذات السنة.