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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النفط العراقي: سنعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:15 مساءً - _ قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم السبت إن بغداد تعتزم عرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أمريكية خلال زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة.
وأضاف “جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة ضمت 29 رقعة وحقلا، وتم إنهاء التعاقد على 14 منها، وهنالك نحو 10 رقع غازية من بين ما تبقى لم تقدم عليها الشركات ونحن بصدد عرضها بجولة تراخيص جديدة”.
وأردف “وزارة النفط تخطط لعرض هذه الفرص الاستثمارية الغازية على شركات متخصصة، ولدينا زيارة قريبة إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، إذ نخطط لعرضها على شركات أمريكية عالمية”.
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