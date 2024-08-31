انت الأن تتابع خبر غرام الذهب 21 يقترب من الـ 51 دينارا في الأردن .. السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 50.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.50 و 45.10 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 356 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 407 دنانير.

وأشار علان في تصريح، إلى أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية، لا زال "ضعيفا".

وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على استقرار، عند 2503 دولارات للأونصة الواحدة.