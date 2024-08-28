انت الأن تتابع خبر ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن 6 سلع صناعية استحوذت على 58.3 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام 2024، والبالغة 4.018 مليار دينار.

وتمثلت السلع الـ 6 في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، شهدت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا في النصف الأول من العام الحالي، ما أسهم بصورة مباشرة في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.



وبلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في النصف الأول من العام الحالي، 21.5 بالمئة، لتصل إلى 751 مليون دينار، مقابل 618 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.



كما نمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في النصف الأول لهذا العام، بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 280 مليون دينار، مقارنة مع 244 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.



في المقابل، انخفضت نسب الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 22.2 بالمئة، الحلي والمجوهرات بما نسبته 19.5 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 36.7 بالمئة، والفوسفات بنسبة 16.2 بالمئة.



ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية في النصف الأول لهذا العام، ما يقارب 442 مليون دينار، مقابل 568 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 375 مليون دينار، مقابل 466 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.



بينما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام في النصف الأول من العام الحالي 233 مليون دينار، مقابل 368 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 263 مليون دينار، مقابل 314 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.