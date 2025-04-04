"سيكو سيكو" يتصدر إيرادات افلام عيد الفطر يتنافس في موسم عيد الفطر 4 أفلام سينمائية جديدة يجمع بينها الكوميديا وحققت إجمالي إيرادات وصلت إلى 20 مليون إقرأ المزيد

يتنافس في موسم عيد الفطر 4 أفلام سينمائية جديدة، يجمع بينها الكوميديا، وحققت إجمالي إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار في 3 أيام.

وجاء في المرتبة الأولى محققا أعلى إيرادات فيلم "سيكو سيكو"، من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، ويشارك في بطولته كل من عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، وأحمد عبد الحميد.

وحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 15 مليون و142 ألف جنيه، أي ما يعادل 122 ألف 778 تذكرة.

وفي المرتبة الثانية، جاء فيلم "الصفا الثانوية بنات" بإيرادات وصلت إلى 3 مليون و305 ألف جنيه، أي 29 ألف و351 تذكرة.

ويشارك في بطولة فيلم "الصفا الثانوية بنات"، من بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وهالة فاخر ووئام مجدي وسارة الشامي ولينا صوفيا وإسراء رخا وتوانا الجوهري، تأليف وليد ابو المجد وأمين جمال، ومن إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي، وإخراج عمرو صلاح، كما يظهر به العديد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

واحتل فيلم "نجوم الساحل" في المرتبة الثالثة، بإيرادات وصلت إلى مليون و511 ألف جنيه، أي 13 ألف و213 تذكرة.

فيلم "نجوم الساحل" من تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وبطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، وتميمة حافظ.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم "فار بـ7 أرواح" بإيرادات وصلت إلى 453 ألف و701 جنيه، بعدد تذاكر وصل إلى 3678 تذكرة.

ومن بين الفنانين الذين ظهروا برومو فيلم "فار بـ٧ ترواح" إدوارد، دينا محسن (ويزو)، أحمد فتحي، عنبة، علاء مرسي، محمد لطفي، محمد رضوان، ليلى عز العرب، محمود حافظ، ندى موسى، وأوتاكا، والفيلم سيناريو وحوار محمد شيبا، وإخراج شادي علي.