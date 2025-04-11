زيارة تعليمية لأطفال المحافظات الحدودية إلى معبد هيبس ضمن فعاليات "أهل مصر" بالوادي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد معبد هيبس بمدينة الخارجة زيارة ثقافية مميزة لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين من مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويشرف على تنفيذه الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بمحافظة الوادي الجديد حتى 13 أبريل.

تعرف الأطفال على بوابات المعبد وتاريخها الفرعوني والروماني

رافَق الجولة خالد عز الدين، ممثل وزارة الآثار، حيث شرح للأطفال تاريخ المعبد الذي يضم ثلاث بوابات: الرومانية التي بُنيت في عهد الإمبراطور جالبا، وتُعرف بتوثيق أول دستور تشريعي، ثم البطلمية التي شُيّدت في عهد الملك بطلميوس الثاني وتضم تماثيل لثالوثي طيبة ومنف، وأخيرًا البوابة الفارسية التي تعود لعهد الملك داريوس الأول.

اكتشاف تفاصيل المعمار الداخلي للمعبد

واصل الأطفال جولتهم داخل المعبد، حيث تعرفوا على تفاصيل الصالات المختلفة مثل صالة كبار الزوار، والصالة الرئيسية التي تحتوي على حجرات لحفظ الكتان المستخدم في التحنيط، بالإضافة إلى غرف مخصصة لخدمة الكهنة من طعام وشراب وغيرها من التجهيزات الدينية القديمة.

لوحات وأساطير تحاكي عصورًا مضت

توقف الأطفال عند الصالة المستعرضة التي تحتوي على لوحة نادرة توثق حفل تنصيب الملك داريوس كحاكم لمصر، وما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية رغم مرور أكثر من 3500 عام، ثم تعرفوا على صالة الأعمدة التي تضم 12 عمودًا يرمز عددها إلى شهور السنة أو ساعات النهار.

تأملات في صالة قدس الأقداس وظاهرة تعامد الشمس

اختُتمت الزيارة بنقاش ثري مع الأطفال حول صالة قدس الأقداس التي تشهد ظاهرة فلكية نادرة وهي تعامد الشمس مرتين في العام، وتوثق على جدرانها أكثر من 500 نقش يصور المعبودات المصرية القديمة، مما أثار إعجاب الأطفال وزاد من شغفهم بالتاريخ والتراث.

تنظيم ثقافي شامل بتعاون مؤسساتي متكامل

تُنظم فعاليات الأسبوع الثقافي بمحافظة الوادي الجديد تحت إشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي للمشروع، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الوادي الجديد، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

أنشطة ثقافية ورياضية لتعزيز الانتماء الوطني

يشارك في الأسبوع الثقافي أطفال من شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (حلايب والشلاتين وأبو رماد)، مطروح، أسوان، إلى جانب أبناء المحافظة المضيفة وأطفال من المناطق الجديدة بالقاهرة، وتُقدم لهم ورش أدبية وفنية وحرفية، إضافة إلى يوم رياضي ترفيهي وزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية بالخارجة.

"أهل مصر": مشروع وطني لترسيخ الوعي الثقافي والانتماء

يعد مشروع "أهل مصر" من أبرز مبادرات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من فئات الأطفال والنساء والشباب، ويأتي تنفيذه في إطار البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني، وتنمية الانتماء، وتحقيق العدالة الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

