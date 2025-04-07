مي عمر تكشف أسباب اعتزال زوجها محمد سامي بعد إعلان اعتزاله في 20 مارس الفائت كشفت الفنانة المصرية مي عمر أن زوجها المخرج محمد سامي اتخذ قرار الاعتزال إقرأ المزيد

بعد إعلان اعتزاله في 20 مارس الفائت، كشفت الفنانة المصرية مي عمر أن زوجها المخرج محمد سامي اتخذ قرار الاعتزال قبل شهر رمضان، لافتة إلى أنه أخرج كمية كبيرة من المسلسلات الناجحة، وكان لديه مسلسلان هذا العام.

وخلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر" السبت، أوضحت أن تصوير الأعمال الفنية مرهق جداً، لذلك اتخذ سامي قرارا بالحصول على راحة لفترة زمنية ثم يعود مرة أخرى.

كما أضافت أنها كانت تطلب من زوجها في أوقات كثيرة ألا يعمل الموسم القادم، مؤكدة أن قرار اتخاذه راحة ليس له علاقة بمسلسل رمضان الماضي.

كذلك كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل الذي ينفذه زوجها والذي قرر ترك الإخراج من أجله.

وقالت إن لديه خطوة مهمة يحتاج أن ينفذها ثم يعود للإخراج مرة أخرى، مشيرة إلى أنه يجهز لخطوة فنية، ولن يغادر مصر، وحتى لو قام بعمل فني خارجها فسوف يعود. كما أوضحت أنه سيقوم بعمل فني في أميركا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد سامي عمل في المجال الفني لـ15 عاماً، حيث بدأ مشواره الإخراجي في مسلسل "آدم" الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني وعرض في رمضان 2011.

ثم قدم أعمالاً درامية مع الفنانة غادة عبد الرازق، كان من بينها مسلسليْ "حكاية حياة" و"مع سبق الإصرار". كما أخرج مسلسلات "الأسطورة" للفنان محمد رمضان عام 2016، و"البرنس" سنة 2020 و"جعفر العمدة" في 2023.

والعام الماضي قدم مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، وأخرج هذا العام مسلسليْ "سيد الناس" لعمرو سعد و"إش إش " لمي عمر.