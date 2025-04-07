حسام حبيب يتحدث عن عروسه بعد أنباء ارتباطه تصدر اسم الفنان حسام حبيب محركات البحث بعد أن انتشرت بعض الأخبار حول ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني وذلك ب إقرأ المزيد

تصدر اسم الفنان حسام حبيب محركات البحث بعد أن انتشرت بعض الأخبار حول ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب. كما تساءل الكثيرون عن تفاصيل ارتباط حبيب، ومن هي العروس التي خطفت قلبه وعينه.

قال الفنان المصري بحسب موقع العربية، إنه لم يكن يفكر في الزواج أو الارتباط خلال تلك الفترة، وقرر منذ وقت قصير التركيز في عمله، وإنجاز ألبومه الجديد الذي يعود من خلاله إلى الجمهور بعد أن غاب عن الساحة الغنائية لسنوات.

كما تابع أن "الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما التقى بفتاة جميلة خطفت قلبه من النظرة الأولى".

وأضاف أن اللقاء الأول بينهما كان في إحدى الحفلات الغنائية التي كان يحضرها، وكان يحييها مطرب شهير، حيث كانت تحضر العروس الحفل أيضاً، فتعرفا على بعضهما ونشأت بينهما صداقة دون التفكير في الارتباط من الأساس، لكن بعد وقت قصير تحولت تلك الصداقة إلى حب متبادل وقررا بعدها الارتباط بشكل رسمي.

كذلك أوضح أن عروسته تدعى "سارة" وهي أردنية الجنسية، وتقيم مع أسرتها بمدينة عمان بالأردن، وقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة ليتقدم لها رسمياً، وبعدها سوف يقيم حفلاً عائلياً لإعلان خطبتهما.

يذكر أن حياة حبيب كانت شهدت تقلبات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب في ديسمبر 2023، والذي جاء بعد سلسلة مشاكل تصدرت عناوين الأخبار.