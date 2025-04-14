رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عدداً من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، عرضت الوزيرة أبرز ما تحقق خلال الفترة الماضية في ملف تعزيز التعاون الخارجي، مشيرة إلى النتائج المثمرة لزيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تمويلات ومنح بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات بقطاعات معالجة المياه والطاقة المتجددة والسكك الحديدية، لافتة إلى أنها التقت برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث تفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط نتائج انعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي ترأستها مع وزير الخارجية والتجارة المجري، وشهدت الاتفاق على دفع التعاون في 26 قطاعاً تنموياً ذات أولوية للبلدين.

وتطرقت الوزيرة إلى ملف تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث أشارت إلى نتائج لقائها بالمدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية لبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية، وكذا لقائها مع المدير الاقليمي للبنك الدولي لبحث جهود تعزيز التنمية الاقتصادية واستعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب خطوات إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً نتائج زيارتها إلى الكويت للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، مشيرة إلى أنها التقت خلال الزيارة بالمهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، حيث بحثتا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات الراهنة، كما التقت المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، لبحث تعزيز سبل التعاون، في ضوء العلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة بين مصر وصندوق أوبك للتنمية الدولية.