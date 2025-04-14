عرض ”الساحرة الأوزية في الجزيرة الوردية” ضمن مسرح الطفل بكفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 11:26 صباحاً - شهد مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، العرض المسرحي "الساحرة الأوزية في الجزيرة الوردية"، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن عروض شرائح مسرح الطفل للموسم المسرحي الحالي المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

نفذ العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تأليف وأشعار ناصر العزبي، إخراج أحمد الغزلاني، ويناقش أهمية الحفاظ على التراث وعدم التفريط فيه، للتأكيد على هويتنا الثقافية، والتوجيه إلى أهمية الاستفادة الصحيحة من السوشيال ميديا لصالح نشر ثقافتنا، وتدور أحداثه من خلال الجد "عزيز" وابنته "هند"، اللذان يقدران قيمة التراث، في مقابل الأحفاد الذين ينشغلون بعالم الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي.

"الساحرة الأوزية في الجزيرة الوردية" من ألحان وتوزيع توفيق فودة، استعراضات عبد الرحمن آدم، ديكور شادي قطامش، إكسسوار محمد شعلان، جرافيك عمرو حسوبة، مخرج منفذ أحمد جاويش، مدير العرض عبد الرحمن الديب.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل بإدارة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامى خاطر، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. أحمد الشهاوي، وتقدم العروض بالمجان يوميا في الثامنة مساء وتستمر حتى 16 أبريل الحالي.