وزيرة التضامن: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر إبريل بالزيادة الجديدة 25% من الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:30 مساءً - أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر إبريل لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 إبريل ، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.