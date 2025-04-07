سامح حسين يعلن تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ" أعلن الفنان سامح حسين تأجيل العرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية استنساخ الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم ال إقرأ المزيد

أعلن الفنان سامح حسين تأجيل العرض الخاص لأحدث أفلامه السينمائية "استنساخ"، الذي كان مقررا إقامته مساء اليوم الإثنين 7 إبريل.

وكتب سامح حسين عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لكل الناس اللي كانت جايه العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذر لكم .. تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا .. شكرا جزيلا ً".

وخلال الساعة الماضية، أورد عدد من المواقع الإخبارية خبر تأجيل العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، وأرجع بعضها ذلك إلى عدم جاهزية نسخة الفيلم للعرض، وأرجع البعض الآخر التأجيل إلى اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية.

وتدور قصة وأحداث فيلم "استنساخ" في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، ويسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.